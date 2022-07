உதயநிதி முழுமையாக புறக்கணிப்பு? என்ன திடீர்னு இப்படி மாறிடுச்சு?- பின்னணியில் ஸ்டாலின் போட்ட ஆர்டர்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாக திமுக பிரமுகர்கள் அளிக்கும் நாளிதழ் விளம்பரங்களில் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகைப்படம் இடம்பெறாமல் இருப்பது உடன்பிறப்புகள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்ட உத்தரவுப்படி, உதயநிதி ஸ்டாலினை வெகுவாக முன்னிலைப்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

உதயநிதியிடமே ஸ்டாலின் இதுபற்றி பேசியதாகவும், அதன் காரணமாகவே உதயநிதி எம்.டியாக இருக்கும் முரசொலியில் அவரது படம் இடம்பெறுவது திடீரென குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

For the last few days, Udhayanidhi Stalin's photograph missing in the newspaper advertisements given by DMK ministers has caused confusion between party cadres. According to Chief Minister Stalin's order, Udhayanidhi Photo is being avoided.