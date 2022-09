”நாயகன் மட்டும் மீண்டு வரவில்லை.. ரசிகர்களையும் மீட்டுள்ளான்” விராட் கோலி ஏன் கொண்டாடப்படுகிறார்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான விராட் கோலியின் சதம் அதிகமாக கொண்டாடப்படுவது ஏன்? இது வெறும் கிரிக்கெட் தானே என்று கேட்பவர்கள், விராட் கோலிக்கு பின்னாலும், மக்களின் வாழ்க்கை குறித்தும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க வேண்டும்.

ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் இருந்து இந்திய அணி வெளியேறினாலும், நாள் முழுக்க கொண்டாடும் வகையில் விராட் கோலியின் சதம் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 2019ம் ஆண்டு வங்கதேச அணிக்கு எதிராக அடித்த சதத்துடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 70 சதங்களை அடித்திருந்தார் விராட் கோலி.

இதனைத்தொடர்ந்து 1,020 நாட்களுக்கு பின் விராட் கோலி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் சதம் விளாசியுள்ளார். சதம் விளாசிய பின்னர், இந்தத் தொடருக்கு முன் நான் 30 நாட்களாக கிரிக்கெட்டை விட்டு விலகி இருந்தேன்.

விராட் கோலி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலக பட்டியலிட்ட காரணங்கள் - ரசிகர்கள் கவலை

English summary

The modern-day batting great Virat Kohli has finally smashed a century in international after 1020 days. This is his 71st international century and now he has joint-second-most centuries in the history of the game.