"கோட்டையில் பாமக கொடி.. இனி அன்புமணிதான் எல்லாம்".. தைலாபுரம் பிளான்.. அப்ப திமுக, அதிமுக?

சென்னை: விரைவில் பாமக தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று அக்கட்சியின் அன்புமணி ராமதாஸ் மிகுந்த நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்..!

வடமாவட்டங்களில், பாமக தன்னுடைய செல்வாக்கை தக்க வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.. அதேபோல தென்மாவட்டங்களிலும் பலத்தை பரப்ப வேண்டிய நெருக்கடியிலும் உள்ளது.

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தல்களில் பாமகவின் தோல்வி அதிர்ச்சியை தந்தாலும், வடமாவட்டங்களிலும் அக்கட்சி தன்னுடைய செல்வாக்கை இழந்து கொண்டிருப்பது தேர்தல் முடிவுகளில் தெரியவந்துள்ளது.

