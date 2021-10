சிஎஸ்கே வீரருக்கு செம லக்.. இந்திய டி 20 உலகக் கோப்பை அணியில் பெரிய மாற்றம்.. ஆல் ரவுண்டருக்கு செக்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: 2021 டி 20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் முக்கியமான ஸ்பின் பவுலர் நீக்கப்பட்டு, ஆல் ரவுண்டர் சிஎஸ்கே வீரர் ஒருவர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

2021 டி 20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி ஐபிஎல் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திற்கு முன்பே தேர்வு செய்யப்பட்டுவிட்டது. அதன்பின் ஐபிஎல் தொடரின் இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில்தான் வீரர்களின் பார்ம் குறித்த கவலை ஏற்பட தொடங்கியது.

இந்திய அணியில் தேர்வான பல முக்கியமான வீரர்கள் பார்மை இழந்தனர். முக்கியமாக சூர்யா குமார், இஷான் கிஷான் போன்ற வீரர்கள் மோசமாக பார்மை இழந்து தவித்தனர்.

English summary

Will Team India for the T20 world cup team see any change after the IPL 2021 series according to the players form?