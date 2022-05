க்ளைமேக்ஸ் வந்தாச்சு.. "சாணக்கிய சசி".. முக்கிய புள்ளி "இவர்"தானா?.. எடப்பாடி பழனிசாமியா இப்படி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இப்படி ஒரு தருணம் வரும் என்றுதான் சசிகலா காத்திருந்தார்.. தனக்கு சாதகமான சூழலை எடப்பாடி பழனிசாமியே ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது சசிகலாவுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி தந்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றன.

அதிமுகவில் 2 எம்பி சீட்டை தேர்ந்தெடுத்ததற்கே மேலிடம் படாதபாடு பட்டுவிட்டது.. வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் தொடர்ந்து இழுபறியே நீடித்தது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒரு கோஷ்டியாகவும், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னொரு கோஷ்டியாகவும் செயல்பட்டனர்.

எடப்பாடி பிரதமரை வரவேற்க ஏர்போர்ட் போனாலும்.. இது 'மிஸ்ஸிங்’.. எங்கப்பா தொண்டர்களும், கொடியும்?

English summary

Will the dissidents go to the VK Sasikala side and What is the Edappadi palanisamy Plan எடப்பாடி பழனிசாமி சசிகலாவின் பிளானை முறிடியப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது