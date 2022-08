மாவட்ட செயலாளர் மாற்றம் இருக்குமா? எதிர்நோக்கி இருக்கும் உ.பி.க்கள்! என்ன முடிவெடுப்பார் ‘தலைவர்’!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுகவின் உட்கட்சி தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் பல மாவட்டங்களில் அமைச்சர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் இடையே மோதல் போக்கு இருப்பதாகவும் ஒரு சில அமைப்பு மாவட்டங்களில் சிறப்பாக செயல்படாத மாவட்ட செயலாளர்களை மாற்ற வேண்டுமென உடன்பிறப்புகள் தலைமைக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் 15ஆவது பொதுத் தேர்தலில் மாநகர பகுதி செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிடுபவர்களுக்கான வார்டு வரையறை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகளில் 4 மாநகராட்சிகள் தவிர்த்து மற்ற மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கான வார்டு வரையறையை திமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

While the DMK's internal party elections are going on, it has been reported that there is a tendency of conflict between ministers and district secretaries in many districts and the siblings have requested the leadership to change the district secretaries who are not performing well in some organized districts.