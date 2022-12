ஆசை வலையில் வீழ்த்தி திருமணம்.. மன்னார்குடி டூ தாம்பரம் வரை 4 பேரிடம் மோசடி.. தில்லாலங்கடி பெண் கைது

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: மன்னார்குடி முதல் சென்னை வரை 4 ஆண்களை திருமணம் செய்து அவர்களிடம் இருந்த நகை, பணத்தை சுருட்டி விட்டு தப்பி சென்ற அபிநயா என்ற பெண்ணை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை அருகே இருக்கும் தாம்பரம் பகுதியில் உள்ள ரங்கநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் நடராஜன். ஆன்லைனில் உணவு டெலிவரி செய்யும் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார்.

நடராஜனுக்கு முடிச்சூர் பகுதியில் உள்ள அபிநயா என்ற ஒரு பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அங்குள்ள பேக்கரி ஒன்றில் அபிநயா பணியாற்றி வந்தார்.

English summary

Police have arrested a woman named Abhinaya who married 4 men from Mannargudi to Chennai and fled away with their jewelry and money.