முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு கொடுத்தீங்களே அதை வாபஸ் வாங்குங்க.. காவல் அதிகாரி பேசும் ஆடியோவால் பரபர

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தனது புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் முதல்வர் தனிப்பிரிவில் மனு கொடுத்த ஆறுமுகம் என்பவரை தொடர்பு கொண்டு பேசும் அண்ணா நகர் காவல் நிலைய அதிகாரி ஒருவர், முதல்வர் தனிப்பிரிவில் கொடுத்த மனுவை வாபஸ் பெற்றால்தான் விசாரணை நடத்த முடியும் என்ற ரீதியில் பேசும் ஆடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.

சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆறுமுகம். இவர் வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு செல்வதற்காக கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு வெளிநாட்டு வேலைக்கு ஆட்களை அனுப்பும் ஏஜென்சியை தொடர்பு கொண்டுள்ளார்.

சென்னை அண்ணாநகரை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் டிராவல் ஏஜெண்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரத்னேஸ்வரன் என்பவர் லண்டனில் உள்ள ஒரு ஓட்டல் ஒன்றில் வேலை வாங்கி கொடுப்பதாகவும் அதற்காக ரூ. 12.25 லட்சம் பணமும் கேட்டு இருக்கிறார்.

6-வது மாடியில் இருந்து குதித்து சட்டக்கல்லூரி மாணவி தற்கொலை.. காதல் தோல்வி காரணமா? போலீஸ் விசாரணை

English summary

An audio of an official of Anna Nagar police station talking to Arumugam, who had filed a petition in the special division of the Chief Minister because no action was taken on his complaint, said that an investigation can be conducted only if the Chief Minister withdraws the petition filed in the Special Division.