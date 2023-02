செங்கல்பட்டு சம்பவத்தில் ட்விஸ்ட்! "காதலனை பழிவாங்க நாடகம் நிகழ்த்திய காதலி.." விசாரணையில் பகீர்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: செங்கல்பட்டு அருகே இளம்பெண் கூட்டு பாலியல் வன்கொடு செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. தன்னுடன் நெருங்கிய பழகிய காதலன் திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் காதலனை பழிவாங்க இளம்பெண் நாடகம் ஆடியது விசாரணையில் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் அடுத்த மாம்பாக்கம் பகுதியில் நள்ளிரவு 2 மணியளவில் அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு பெண்ணின் வீட்டை தட்டிய இளம்பெண் தன்னை 4 பேர் கொண்ட கும்பல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறினார்.

செங்கல் பட்டு ரயில் நிலையத்தில் இருந்து காரில் கடத்தி மாம்பாக்கம் பகுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்த அந்த கும்பல் தப்பி ஓடிவிட்டதாக கூறினார். இதனால், அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த வீட்டில் இருந்த பெண் போலீசாருக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுத்தார்.

English summary

There has been a new twist in the complaint that a young girl was gang-raped near Chengalpattu. It has come to light in the investigation that the young woman staged a drama to take revenge on her boyfriend who refused to marry her.