கடன் வாங்கி சொகுசு வாழ்க்கை... 30 லட்சம் கேட்டு பெற்றோரிடம் கடத்தல் நாடகமாடிய இளைஞர் கைது

சென்னை: குறும்படம் எடுப்பதாக கூறி கடன் வாங்கி சொகுசாக சுற்றித் திரிந்த இளைஞர் ஒருவர் அந்த கடனை அடைப்பதற்காக தன்னை கடத்தி விட்டதாக நாடகமாடி பெற்றோரிடம் 30 லட்சம் ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளார். காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில் வசமாக மாட்டிக்கொண்டார் அந்த இளைஞர்.

கடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்ட அந்த இளைஞரின் பெயர் கிருஷ்ண பிரசாத். இவர் சென்னை ஐஸ்ஹவுஸ் பகுதியில் வசிக்கும் பென்சிலய்யா என்பவரின் மகனாவார். கடந்த 13ஆம் தேதியன்று உறவினர் மகனோடு வடபழனியில் உள்ள ஷாப்பிங் மாலுக்கு சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை.

இதனையடுத்து பென்சிலய்யாவிற்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்துள்ளது. அதில் பேசிய நபர் மகனை கடத்தி வைத்திருப்பதாகவும் 30 லட்சம் பணம் கொடுத்தால் விட்டு விடுவதாகவும் போனில் பேசிய நபர் கூறியுள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பென்சிலய்யா, வடபழனி காவல்நிலையத்திற்கு சென்று மகனை யாரோ கடத்தி விட்டதாகவும் பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாகவும் புகார் அளித்தார்.

