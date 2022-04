சென்னைக்கு வந்த TTF வாசன்..யூட்யூப் பிரபலத்தால் நடந்த களேபரம்..ஜீப்பில் ஏற்றி அழைத்து சென்ற போலீசார்

Chennai

சென்னை : பல ஊர்களுக்கு பைக்கில் பயணம் செய்து வீடியோக்கள் பதிவிடும் யூடியூபரான டிடிஎஃப் வாசன் சென்னைக்கு வந்தபோது அவரைப் பார்க்க ரசிகர்கள் குவிந்ததால் கலவரம் போன்ற பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டதால் காவல்துறையினர் அவரை பாதுகாப்பாக ஜீப்பில் அழைத்துச் சென்று விட்டனர்.

TTF வாசன் தற்போது தமிழகத்தில் மிகப் பிரபலமான யூடியூபர் ஆவார். பைக் மற்றும் பயண காதலரான இவருக்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் ரசிகர்கள் ஏராளமானோ உள்ளனர்.

தன்னுடைய யமஹா இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஊர் ஊராக சுற்றி அதை வீடியோ எடுத்து தனது யூட்யூப் சேனல் பக்கத்தில் பதிவிடுவது வழக்கம்.

When TTF Vasan, a YouTuber who travels by bike to many towns and posts videos, came to Chennai, the police took him away safely in a jeep as the riot erupted as fans flocked to see him.