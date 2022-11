மலைக்க வைத்த மங்களூர் குக்கர் குண்டு வெடிப்பு! ஷாரிக்குடன் தொடர்பு? டீச்சரிடம் 60 மணி நேரம் விசாரணை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : மங்களூர் குக்கர் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக சிக்கிய முகமது ஷாரிக் கோவையில் தங்கி இருந்த விடுதியில் பக்கத்து அறையில் இருந்த தனியார் பள்ளி ஆசிரியரான சுரேந்தரிடம் சுமார் 60 மணி நேரம் போலீசார் ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

கர்நாடக மாநிலம் மங்களூரில் ஓடும் ஆட்டோவில் குக்கர் குண்டு வெடித்ததில் இருவர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த சம்பவம் திட்டமிட்ட தாக்குதல் என கர்நாடக மாநில காவல்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் ஆட்டோவில் பயணித்த முகமது ஷாரித் என்பவரின் மொபைல் எண்ணை வைத்து போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர். முகமது ஷாரித் ஏற்கனவே கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தார்.

English summary

It has been reported that the police interrogated Surender, a private school teacher, who was staying in the hostel in Coimbatore for about 60 hours in a secret place.