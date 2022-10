மீண்டும் ஒரு ‘பொள்ளாச்சி’ 16 வயதிலேயே கர்ப்பம்! காதலன்.. தாத்தா..மந்திரவாதி! நீண்ட பாட்டியலால் ஷாக்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பொள்ளாச்சியில் பல பெண்களை சீரழித்த கும்பலின் அட்டூழியம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது அதே பொள்ளாச்சியில் மீண்டும் அதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் அரங்கேறி இருப்பது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 16 வயது சிறுமியிடம் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல 4 பேர் அத்துமீறியதாக வெளியான தகவலால் போலீசாரே அதிர்ந்து போயுள்ளனர்.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பொள்ளாச்சியில் நடந்தேறிய கொடூர பாலியல் சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. பொள்ளாச்சியில் இளம் பெண்களை மயக்கி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தும், ஆபாசமாக மயக்கி எடுத்தும் அவா்களை மிரட்டி பணம் பறித்து வந்த கும்பல் பிடிபட்டது.

ஒரு பெண் கதறுவதைப் போல வீடியோ வெளியாகி பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. பல ஆண்டுகள் விசாரணையில் இருந்து வரும் இந்த வழக்கின் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் அதே போன்றதொரு சம்பவம் அங்கேயே அரங்கேறி இருக்கிறது.

A few years ago, the brutality of the gang that degraded many women in Pollachi caused a great shock, and now a similar incident is happening again in the same Pollachi. The police have been shocked by the news that a 16-year-old girl was raped by not one but two but four people.