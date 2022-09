“எனக்கு நெருக்கமாம்.. அட.. யார்னே தெரியாதுங்க” - ரெய்டு பற்றி ஒரே போடாகப் போட்ட எஸ்.பி.வேலுமணி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : நெருங்கிய நண்பர்கள் என்று சிலர் வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டனர். ஆனால் அவர்கள் யாரென்றே எனக்கு தெரியாது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தடாலடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

எஸ்.பி.வேலுமணி அமைச்சராக இருந்தபோது தெரு விளக்குகளை எல்.இ.டி விளக்குகளாக மாற்றும் திட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக வந்த புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், இன்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியின் வீடுகள், அவரது ஆதரவாளர்களின் வீடுகளில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் இன்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

தனது வீட்டில் நடந்த ரெய்டுக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த எஸ்.பி.வேலுமணி, "லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை மூலம் மின் கட்டண உயர்வை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறார்கள்" என திமுக அரசைக் குற்றம்சாட்டினார்.

திருஷ்டி சுற்றி ‛‛வாழ்க வாழ்க’’ கோஷம்.. ரெய்டுக்கு பின் எஸ்பி வேலுமணி வீட்டில் தொண்டர்கள் உற்சாகம்

English summary

“DVAC Raid has been conducted due to political vendetta. They said Some of my close friends have been raided. But I don't know who they are." says AIADMK former minister SP Velumani.