ஓஹோ.. அப்படி வர்றாராமே! நட்டா கொளுத்திப்போட்ட வெடி.. ‘டாப்’பிலேயே சலசலப்பை ஏற்படுத்த பிளானா?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசிய பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா, "திமுக குடும்பக் கட்சி, குறிப்பாக முதல் குடும்பத்திற்கான கட்சி மட்டுமே, ஸ்டாலினின் சகோதர சகோதரிகளுக்குக் கூட அங்கே இடமில்லை" எனப் பேசியிருப்பது பரபரப்பைக் கிளப்பி இருக்கிறது. திமுகவை வாரிசு அரசியலுக்காக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கும் நிலையில், நட்டாவின் இந்தப் பேச்சு, ஸ்டாலின் குடும்பத்திற்குள்ளேயே வெடி கொளுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

முதல்வர் ஸ்டாலினின் அண்ணன் மு.க.அழகிரி ஓரங்கட்டப்பட்டதையும், தங்கை கனிமொழிக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படாமல் இருப்பதையும், ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி தொடர்ந்து முன்னிலைப்படுத்தப்படுவதையும் விமர்சிப்பதாக ஜேபி நட்டாவின் பேச்சு அமைந்துள்ளது என்கிறார்கள்.

பொதுவாக எதிர்க்கட்சிகள், திமுகவை குடும்பக் கட்சி என்று விமர்சிப்பது வாடிக்கை. ஆனால், ஜேபி நட்டா, குறிப்பாக 'முதல் குடும்பத்தின் கட்சி' என பாயிண்ட் அவுட் செய்திருக்கிறார். இதன் மூலம், முதல்வரின் குடும்பத்திற்குள்ளேயே குடும்பத்திற்குள்ளேயே சலசலப்பை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறார் என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

தமிழகத்தில் மாற்றமா? நோ சான்ஸ்.. பகல் கனவில் பாஜக.. பிரதமர் மோடி, ஜேபி நட்டா மீது வைகோ ‛அட்டாக்’

அந்த 2 சீட் 'அல்டிமேட்’ டார்கெட்.. கன்பார்ம் போல! “மக்கள் சேவகன் தேவை”.. குறிவைத்து பேசிய அண்ணாமலை!

English summary

BJP National President JP Nadda, who criticized the DMK, said, "DMK is a family party, especially a party for the first family. Even Stalin's brothers and sisters have no place there." Nadda plan to make crisis within Stalin family, say political observers.