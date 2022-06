கோவை மக்களின் தாகம் தீர சிறுவாணி தண்ணீர்.. திறந்து விட்ட கேரளா.. நன்றி சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்

Coimbatore

கோவை: சிறுவாணி அணையிலிருந்து வேண்டிய நீரினை திறந்துவிட்டமைக்காக கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்தார். கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி மக்களின் குடிநீர் தேவையினை தீர்ப்பதற்காக தண்ணீர் திறந்து விட உத்தரவிட்ட கேரளா முதல்வருக்கு நன்றி கூறியுள்ளார் தமிழக முதல்வர்.

கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் எழுதிய அந்த கடிதத்தில் கோவை நகர மக்களின் முக்கியமான குடிநீர் ஆதாரம் சிறுவாணி அணையாகும். தற்போது, கோவை மாநகராட்சி பகுதிக்கு ஒரு நாளில் 101.40 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் சிறுவாணி அணையில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது.

கோவை மாநகராட்சியின் குடிநீர் தேவைக்காக கடந்த 1973-ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி தமிழகம்-கேரளா இடையில் போடப்பட்ட இந்த 99 ஆண்டு ஒப்பந்தத்தின்படி, ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் அடுத்த ஜூன் 30ஆம்ந் தேதி வரை ஆண்டுக்கு 1.30 டி.எம்.சி.க்கு மிகாமல் தண்ணீர் தரப்பட வேண்டும்.

சிறுவாணியில் நீர் சேமிப்பை அதிகரிக்க வேண்டும்.. பினராயி விஜயனுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்..!

English summary

Chief Minister Stalin telephoned Kerala Chief Minister Binarayi Vijayan to thank him for opening the water supply from the Siruvani Dam. The Chief Minister of Tamil Nadu has thanked the Chief Minister of Kerala for ordering the opening of water supply to meet the drinking water needs of the people of Coimbatore Corporation.