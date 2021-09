கோவையில் காரிலிருந்து பெண் சடலம் வீசப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம்.. ஓட்டுநர் கைது

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் சின்னியம்பாளையத்தில் ஓடும் காரிலிருந்து பெண்ணின் சடலம் வீசப்பட்டதாக கூறப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பமாக அந்த காரின் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோவை சின்னியம்பாளையம் சோதனைச் சாவடி அருகே சாலை விபத்தில் இறந்த ஒரு பெண்ணின் சடலத்தை போலீஸார் மீட்டனர். அவருக்கு 50 வயது இருக்கலாம் என தெரிகிறது.

கடந்த 6ஆம் தேதி அதிகாலை மீட்கப்பட்ட அந்த பெண்ணின் சடலத்தின் மீது அடுத்தடுத்து சில வாகனங்கள் ஏறி இறங்கியதால் அந்த சடலம் உரு தெரியாமல் காணப்பட்டது.

English summary

There is a twist in woman's body found in Peelamedu, Coimbatore that she had met with an accident while crosses road. Driver of the car arrested.