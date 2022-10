3 வருஷம்.. முபினை NIA கண்காணிக்க தவறியது ஏன்? பாஜகதான் பதில் சொல்லணும்.. திமுக ராஜீவ் காந்தி கேள்வி

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோயம்புத்தூர்: கோவை உக்கடம் பகுதியில் கடந்த 23ம் தேதி கார் சிலிண்டர் வெடித்ததில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்நிலையில் இது குறித்து மாநில அரசு மீது பாஜக தொடர் விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது.

ஆனால் திமுக இந்த விமர்சனங்களை ஏற்க மறுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களில் இரண்டு கட்சியினரும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் திமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் ராஜீவ் காந்தி சில கேள்விகளை முன்வைத்திருக்கிறார்.

கோவை கார் வெடிப்பு வழக்கை விசாரிக்க பி.ஆர்.எஸ் மைதானத்தில் என்.ஐ.ஏ அலுவலகம்- உக்கடத்தில் விசாரணை!

English summary

A person died in a car cylinder explosion in Ukkadam area of ​​Coimbatore on the 23rd. In this regard, the BJP is constantly criticizing the state government. But DMK has refused to accept these criticisms. In this regard, both the parties are making accusations on social media. Meanwhile, DMK spokesperson Rajiv Gandhi has raised some questions.