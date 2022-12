தொழில்துறை எடுத்த புதிய முடிவு! அதிமுகவுக்கு கிடைத்த வெற்றி இது! மார்தட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி!

Coimbatore

oi-Arsath Kan

கோவை: கோவை மாவட்டம் அன்னூர் பகுதியில் தொழில் பூங்காவுக்காக விளைநிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படாது என்ற தொழில்துறையின் அறிவிப்பு அதிமுகவின் போராட்டத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி என எடப்பாடி பழனிசாமி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக என்றென்றும் துணை நிற்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Edappadi Palaniswami said with pride that the announcement by the Govt that agricultural land will not be acquired for industrial park in Annur area of Coimbatore is a victory for AIADMK Protest.