கடைகள் , ஓட்டல்கள் திறப்பு நேரம் குறைப்பு.. கோவை மாவட்டத்தில் நாளை முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள்

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவை கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு காரணமாக கோவை மாவட்டத்தில் நாளை முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். கடைகள் திறப்பு நேரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறுகளில் அத்தியாவசிய கடைகள் தவிர மற்ற கடைகள் செயல்பட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவகங்களில் மாலை நேரங்களில் பார்சல் சேவைக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளார்.

கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது: ஞ கொரோனா பெருந்தொற்று நோயினை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அரசாணை எண்.491 நாள்:31.07.2021வின்படி தற்போது கூடுதல் தளர்வுகளுடன் ஊரடங்கு 31.07.2021 காலை 6 மணி முதல் 08.08.2021 காலை 6 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்பொழுது அண்டை மாநிலங்களிலும், பாநிலத்தின் சில பகுதிகளிலும் நோய்த் தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட கூடாது என்ற நோக்கில் வழங்கப்பட்ட தளர்வுகள் சரியான முறையில் பின்பற்றப்பட வேண்டியது அவசியமாகிறது. அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடுமையாக நடைமுறைபடுத்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட காவல் துறை அதிகாரிகள் ஆகியோருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா அதிகரிப்பு:தமிழகம் முழுவதும் கோவில்கள் மூடல்- படித்துறைகளில் கூடவும் தடை- பக்தர்கள் ஏமாற்றம்

English summary

The District Collector has announced that new restrictions will be imposed in the Coimbatore district from tomorrow due to the increase in the spread of corona in Coimbatore. Stores opening hours have been reduced. Shops other than essential shops are banned from operating on Sundays.