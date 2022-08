திமுகவில் ஆறுகுட்டி.. ‘வாக்குமூலத்தால் அதிமுக ‘தலை’களுக்கு சிக்கல்’ - கோடநாடு வழக்கில் திருப்பம்?!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ஆறுகுட்டி, கோடநாடு வழக்கு விசாரணைக்கு மூன்று முறை ஆஜராகி வாக்குமூலம் அளித்திருந்த நிலையில், அவர் திமுகவில் இணைந்திருப்பதன் முலம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிக்கல் ஏற்படுமா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ஆறுகுட்டி, நேற்று ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

கோவை மாவட்ட அதிமுகவில் முக்கிய நபராக பார்க்கப்படும் ஆறுகுட்டி நேற்று மாலை பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்தார்.

கோடநாடு வழக்கில் முக்கிய தொடர்புடைய டிரைவர் கனகராஜ், ஆறுகுட்டியிடம் டிரைவராக இருந்தவர். அவர் மூலமாகவே ஜெயலலிதாவுக்கு அறிமுகமானார். ஆறுகுட்டி திமுகவில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் கோடநாடு வழக்கில் திருப்பம் ஏற்படுமா என பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

AIADMK former MLA Arukutty, who is considered to have given a key statement in the Kodanadu mureder and robbery case, has joined the DMK. Is there will be a problem for Edappadi Palaniswami?