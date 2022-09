என்ஐஏ ரெய்டு.. PFIக்காக ஓரணியில் திரண்ட இஸ்லாமிய அமைப்புகள் - தமிழகம் தழுவிய போராட்டத்துக்கு அழைப்பு

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் அலுவலகங்களில் என்.ஐ.ஏ. சோதனை நடத்தப்பட்டு அதன் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு இருக்கும் சூழலில் அனைத்து இஸ்லாமிய இயக்கங்களும் ஓரணியில் திரண்டு குரல் எழுப்ப தொடங்கி இருக்கின்றன.

பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு நாடு முழுவதும் கிளைகளை பரப்பி செயல்பட்டு வருகிறது. இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள், சட்டங்களுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசு, பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வருகிறது.

அதே நேரம் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு கலவரங்களை தூண்டி வருவதாக குற்றம்சாட்டி அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பின் இடங்களில் நாடு முழுவதும் என்.ஐ.ஏ. சோதனை

English summary

National wide NIA raid at the offices of the Popular Front of India. All the Islamic Organisations are starting to raise their voice to condemn the NIA raids and the arrest of PFI leaders.