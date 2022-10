கோவை கார் வெடிப்பு.. விடையில்லா கேள்விகள்! 5 பேருக்கு 3 நாள் போலீஸ் காவல் - நீதிமன்றம் அனுமதி

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: உக்கடம் அருகே கார் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஜமேஷ் முபினுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்று கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரையும் 3 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரித்த நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.

கடந்த 23 ஆம் தேதி அதிகாலை 4.10 மணியளவில் கோவை மாவட்டம் உக்கடம் கோட்டைமேடு பகுதியில் கார் ஒன்றில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் காரில் இருந்த ஜமேஷ் முபின் என்ற இளைஞர் உயிரிழந்தார்.

தகவலறிந்த டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சம்பவ இடத்துக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டார். காரில் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஜமேஷ் முபின் பொறியியல் பட்டதாரி என்பது தெரியவந்தது.

English summary

The court allowed 3 days police custody of the 5 people who were arrested for being related to Jamesh Mubin, who died in a car cylinder explosion accident near Ukkadam.