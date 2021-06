அடடே.. சட்டசபையில் அதிமுகவை விட அதிகம் கவனம் ஈர்த்த பாஜக.. முதல்வரிடம் அடுக்கடுக்காக கேள்விகள்!

Coimbatore

oi-Veerakumar

சென்னை: பிரதான எதிர்க்கட்சியாக அதிமுக இருந்தாலும் தமிழக சட்டசபையில், பாஜகதான் திமுக அரசின் கொள்கைகள் சார்ந்த பல விஷயங்களில் குரல் எழுப்பியுள்ளது.

நேற்றைய சட்டசபை அலுவல் நேரத்தில், முக்கியமான பல விஷயங்களில், பாஜக சட்டசபை குழு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்தான் குரல் எழுப்பி, முதல்வரிடமும் பதில் பெற்றுள்ளார்.

கோவை மாவட்டத்தை திமுக அரசு புறக்கணிப்பதாக நயினார் நாகேந்திரன் ஆவேசப்பட, அதற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சட்டசபையில் விளக்கமும் அளித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has explained in the assembly that the DMK government has not neglected the Coimbatore district. The debate on the Governor’s speech took place in the Assembly yesterday, for the second day. Then the Coimbatore affair arose. Many AIADMK leaders outside have said that the DMK government is ignoring Coimbatore. The same issue was echoed in the legislature. BJP Assembly Committee Chairman Nainar Nagendran raised the issue. Chief Stalin says government for all.