‘கோவை குண்டு வெடிப்பு’ பாஜக பேரணியில் சர்ச்சையான முழக்கம்! பாஜகவினர் 7 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோயம்புத்தூரில் பாஜக சார்பில் நடத்தப்பட்ட பேரணியில் சாதி மத ரீதியாக விரோத உணர்ச்சியை தூண்டும் வகையில் முழக்கமிட்டதாக பாஜக மாவட்ட தலைவர் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது காவல் துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.

ஆங்கிலேயர்களிடம் இந்தியா அடிமைப்பட்டுக் கிடந்து அதன் பிறகு சுதந்திரம் பெற்ற சுதந்திர தின விழாவானது நாடு முழுவதும் இன்று வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

முன்னதாக சுதந்திர தினத்தை சுதந்திர தின அமுதப் பெருவிழாவாக கொண்டாட வேண்டும் எனவும் நாடு முழுவதும் தேசியக்கொடி ஏற்றி பேரணிகள் நடத்த வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோரிக்கை விடுத்தார்.

