இன்ஸ்டாகிராமில் பெண் போல பழகி...பேசி... பாலியல் தொல்லை... இளைஞர் கைது

கோவை : கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர் அருகே போலி இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கு மூலம் பெண்ணிடம் பழகியவர் பாலியல் தொல்லை தந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பெண் பெயரில் இன்ஸ்டாகிராமில் கணக்கு தொடங்கி, பல பெண்களுடன் நட்பாக பழகும் அந்த இளைஞர் அவர்களது புகைப்படங்களை ஆபாசமாக சித்தரித்து அனுப்பி மிரட்டியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

திருப்பூரை சேர்ந்த பெண் கொடுத்த புகாரில் குனியமுத்தூர் மேட்டுக்காடு பகுதியை சேர்ந்த நிவாஸ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

A man has been arrested for sexually harassing a woman using a fake Instagram account near Kuniyamuthur in Coimbatore. Young man, who started an account on Instagram in the name of a woman and befriended several women, sent obscene pictures of them and threatened them.