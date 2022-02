முதல்வரை எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க..கோவையில் எப்படி ஜெயிக்குறோம் பாருங்க.. செந்தில் பாலாஜி நம்பிக்கை

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் செயல்பாடுகளை அனைத்து தரப்பினருமே பாராட்டுகின்றனர் எனவும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் திமுக முழு வெற்றி பெறும் எனவும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19 ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

இதற்காக தமிழகம் முழுவதும் வேட்பு மனு தக்கல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வேட்பாளர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளயதையடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளில் அரசியல் கட்சியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் மூலம் வாக்களர்களை கவர வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகின்றனர்.

சாதி மதத்தை வைத்துத் திட்டுவார்கள்.. வாழ்க வசவாளர்கள்.. ஐடி விங்கிற்கு அட்வைஸ் கொடுத்த ஸ்டாலின்

English summary

Minister Senthil Balaji has said that Stalin's activities are appreciated by all parties and that the DMK will win all the 10 assembly constituencies in the Coimbatore district in the urban localbody elections.