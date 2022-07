அடடே அந்த கம்பீரம்.. வெற்றிச் சிரிப்பு- இலங்கை அதிபர் மாளிகை சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த சாமானிய பெண்மணி!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கொழும்பு : இலங்கை அதிபர் மாளிகையை போராட்டக்காரர்கள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், அதிபர் மாளிகையின் ராஜ சிம்மாசனத்தில் சாமான்ய பெண்மணி ஒருவர் புன்னகை முகத்தோடு அமர்ந்து போஸ் கொடுத்துள்ளார். இந்தப் புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி வருகிறது.

அரசன் நீதியற்ற ஆட்சி புரிந்தால், அரியணை வீழ்ந்து, மணிமுடிகள் சரியும் என்கிற வாக்கு இலங்கையில் இதோ நிரூபணமாகியிருக்கிறது. அந்நாட்டு மக்களின் போராட்டங்களில் தலைநகர் துவம்சமாகி ருக்கிறது.

பெரிய திருப்பம்! தப்பியோடிய கோத்தாபய ராஜபக்ச.. இலங்கையின் அடுத்த அதிபர் ஆகும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர்?

மக்கள் புரட்சிக்கு முகங்கொடுக்க முடியாமல் இலங்கை அதிபர் கோத்தபய தப்பியோடியதை தொடர்ந்து, அவர் வசித்த அதிபர் மாளிகை போராட்டக்காரர்களின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துள்ளது.

Protesters have completely taken over the Sri Lankan Presidential House. A photo of a lady sitting on the royal throne of the President's House with a smiling face is going surface on internet.