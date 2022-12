பொய் சொல்வதில் திமுக தான் ’நம்பர் 1’! பொங்கல் தொகுப்பு அல்ல பொய் தொகுப்பு! பாஜக அண்ணாமலை காட்டம்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பொய் சொல்வதில் போட்டி வைத்தால் திமுகவில் உள்ள அனைத்து அமைச்சர்களும் இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்றாக வருவார்கள் எனவும், தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது பொங்கல் தொகுப்பு அல்ல பொய் தொகுப்பு என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

கோவை சித்ரா பகுதியில் உள்ள தனியார் கல்லூரி இந்திய பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில் மாணவர்களுக்கான மாநாடு நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர்," திமுகவில் உள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்பதாக சொன்னார்கள், திமுகவில் பொருளாதார நிபுணர்கள் மற்றும் அமெரிக்காவில் பட்டப் படிப்பு படித்தவர்கள் உள்ளதாக என சொல்கிறார்கள்.

