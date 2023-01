சுபஸ்ரீ மரணத்தால் பகீர்.. ஜக்கியின் ஈஷா மையத்தில் தொடரும் மர்மம்! இது முதல்முறை அல்ல - எம்பி ஜோதிமணி

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: கோவை ஈசா யோகா மையத்திற்கு பயிற்சிக்காக சென்ற சுபஸ்ரீ என்ற பெண் மர்மமான முறையில் மரணமடைந்து இருக்கும் நிலையில், நிலையில், ஈசா யோகா மையத்தில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடப்பது முதல் முறையல்ல என்றும், பெண்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு முறையான விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி வலியுறுத்தி உள்ளார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியை சேர்ந்தவர் பழனிகுமார் (வயது 40). தனியார் நிறுவனத்தில் சூப்பர் வைசராக வேலை செய்து வருகிறார். இவருடைய மனைவி சுபஸ்ரீ (வயது 34) திருப்பூரில் உள்ள பனியன் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார்.

இந்த தம்பதியினருக்கு 11 வயதில் ஒரு மகள் உள்ளார். இந்த நிலையில் சுபஸ்ரீ கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஜக்கி வாசுதேவின் ஈஷா யோகா மையத்துக்கு சென்று யோகா பயிற்சி பெற்று உள்ளார்.

ஈஷா யோகா மையத்திற்கு பயிற்சிக்கு போன மனைவி மாயம்..கணவர் புகார்..போலீஸ் விசாரணை

English summary

Congress MP Jothimani has insisted that this is not the first time such an incident has happened at the Isa Yoga Center in Coimbatore.