விண்ணை முட்டும் விலைவாசி.. விழிபிதுங்கி நிற்கும் இலங்கை மக்கள்.. பீன்ஸ் ஒரு கிலோ 500 ரூபாயாம்..!

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : இந்தியாவின் அண்டை நாடான இலங்கையில் விலைவாசி விண்ணை முட்டி உள்ள நிலையில் இரு வேளை உணவுக்குக் கூட அல்லல்படும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ள நிலையில், இலங்கை சர்வதேச நிதியத்தின் உதவியை கோர வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கு நட்பு நாடாக இருந்த இலங்கை, தற்போது சீனாவின் ஆசை வார்த்தைக்கு மயங்கி அதன் பிடியில் சிக்கி இருக்கிறது. தனது நாட்டு துறைமுகங்கள், கடலோர பகுதிகளை அதற்கு வர்த்தகரீதியாக தாரை வார்த்து இருப்பதுடன், அந்நாடு வழங்கிய கடன்களையும் வாங்கி கடன்கார நாடாகி இருக்கிறது.

இலங்கையின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பும் 7.5 சதவீதத்தில் இருந்து அதள பாதாளத்தில் சரிந்துள்ளது. சீனா நுழைந்த பிறகே இலங்கையில் பொருளாதார சீரழிவு ஏற்பட்டு இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். இலங்கையில் அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

English summary

The people of Sri Lanka, India's neighbor, have complained that prices have skyrocketed to the point where they are not even able to afford food, and have demanded that Sri Lanka seek the help of the International Monetary Fund.