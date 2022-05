"கொக்கரித்த" மே மாதத்தில்.. பற்றி எரியும் இலங்கை.. வெளிநாட்டுக்கு தப்பும் மகிந்த ராஜபக்ச..?

Colombo

கொழும்பு : தீவு நாடான இலங்கையில் அரசுக்கு எதிராக வன்முறை தீவிரமடைந்துவரும் நிலையில் பிரதமர் பதவியை ராஜினாமா செய்த மகிந்த ராஜபக்ச, மருத்துவ சிகிச்சை என்ற பெயரில் வெளிநாடு தப்பிச் செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பொருளாதாரக் கொள்கைகளை தவறாக நிர்வகித்ததால் தான் இலங்கை நெருக்கடியை எதிர் கொண்டுள்ளதாகக் கூறி கோத்தபய ராஜபக்ச அரசாங்கத்திற்கெதிராக பொதுமக்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் கடுமையான எதிர்ப்புகளை கூறி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச மற்றும் அவரது அரசாங்கத்தின் தோல்வி காரணமாக பதவி விலகுமாறு கோரி இளைஞர்கள், மக்கள், பிரபலங்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்துள்ள நிலையில், தற்போது நாட்டில் உச்சகட்ட பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

English summary

It has been reported that Mahinda Rajapaksa, who resigned as the Prime Minister in the wake of the escalating violence against the government in the island country of Sri Lanka, is planning to flee abroad in the name of medical treatment.