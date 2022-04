நியூஸ் படிங்க, போராட்ட இடங்களுக்கு போகாதீங்க! இலங்கையிலுள்ள நியூசிலாந்து மக்களுக்கு தூதரகம் வார்னிங்

Colombo

கொழும்பு : இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் சொல்லொண்ணா துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

ஏராளமான ஈழத் தமிழர்கள், வாழ வழியின்றி கடல் கடந்து தமிழ்நாட்டுக்கு அகதிகளாக வரத் தொடங்கி உள்ளனர். அதே நேரம் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்களும் வன்முறைகளும் வெடிக்கத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

நேற்று முன் தினம் இலங்கை அதிபர் கோத்தபயா ராஜபக்‌ஷே பதவி விலகக்கோரி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது.

இலங்கை அதிபர் வீட்டு முன்பு நடந்த போராட்ட பின்னணியில் தீவிரவாத சதி என்ற ஆளும் கட்சி.. ரணில் கண்டனம்

Newzealand Embassy advised their citizens those who are strucked in Sri lanka economic crisis Sri Lanka economic crisis is taken to next level in recent months. The people of the country are suffering after the prices of essential commodities, including food, have skyrocketed.