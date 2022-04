இலங்கைக்கு அண்ணன் மாதிரி உதவும் இந்தியா.. மோடிக்கும் நன்றி.. ஜெயசூர்யா உருக்கம்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ச்சியாக உதவிகள் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் மூத்த சகோதராக இருந்து இலங்கைக்கு உதவும் இந்தியாவுக்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் நன்றி என அந்நாட்டின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சனத் ஜெயசூர்யா கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு சிலிண்டர் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. உணவு உள்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளன.

மாணவி முஸ்கானை பாராட்டிய அல்கொய்தா தலைவர்.. ஒசாமாவின் நம்பர் 2.. 4 மனைவிகள்.. யார் இவர்?

பல மணி நேரம் மின்வெட்டு உள்ளது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வரலாறு காணாத இந்த பொருளாதார நெருக்கடியால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka Economic Crisis: There is a severe economic crisis in Sri Lanka. India continues to provide assistance to Sri Lanka. Former Indian cricketer Sanath Jayasuriya has thanked Prime Minister Narendra Modi and India for helping Sri Lanka in this regard.