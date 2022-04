அதிபர் கோத்தபயவிற்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்? இலங்கை எதிர்க்கட்சி பகிரங்க எச்சரிக்கை

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ‛‛இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே தீர்வு காண வேண்டும். பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கி பொருளாதார பிரச்சனை குறித்து மக்களிடம் உரையாற்ற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும்'' என அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சியான சமகி ஜன பாலவேகய (எஸ்ஜேபி) தலைவர் சஜித் பிரேமதேசா கூறியுள்ளார்.

இலங்கையில் மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவித்து வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதனால் உணவு பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

தினமும் 10 மணிநேரத்துக்கும் அதிகமாக மின்வெட்டு நடைமுறையில் உள்ளது. மேலும் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் உள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்து அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கி வருகின்றனர்.

English summary

Srilnanka Economics Crisis: Sri Lanka’s main opposition party Samagi Jana Balwegaya (SJB) leader Sajith Premadasa announced that it will move a no-confidence motion against President Gotabaya Rajapaksa’s government if it fails to provide immediate relief to the people of the island nation adversely impacted by the economic crisis.