‛துணிவு’ கெட்டப்பில் கடலூரில் அஜித்? மொத்தமாக கூடிய கூட்டம்.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்..இப்படி ஆய்டுச்சே!

Cuddalore

oi-Nantha Kumar R

கடலூர்: இயக்குனர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் போனி கபூர் தயாரிப்பில் நடிகர் அஜித் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‛துணிவு'. வரும் 11ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் திரைக்கு வர உள்ள நிலையில் ‛துணிவு' பட கெட்டப்பில் கடலூருக்கு நடிகர் அஜித் சென்றதாக தகவல் பரவிய நிலையில் ரசிகர்கள் குவிந்து ‛செல்பி' எடுத்த நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் ட்விஸ்ட் நடந்தது.

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி, பொங்கல் பண்டிகைகளின்போது முன்னணி நடிகர்களின் படங்கள் வெளியாகி வசூலை குவிப்பது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது. மேலும் தீபாவளி, பொங்கல் வேளைகளில் ரீலிசாகும் படங்களின் மீது மக்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாக இருக்கும்.

இந்நிலையில் தான் வரும் பொங்கலையொட்டி தமிழ்நாட்டில் முன்னணி நடிகர்களாக உள்ள விஜய், அஜித்தின் படங்கள் ஒரே தேதியில் வெளியாக உள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இருபெரும் நடிகர்களின் படங்கள் ஒன்றாக பொங்கலுக்கு இறங்குகின்றன.

நேரடி மோதலுக்கு 'துணிவு' காட்டிய 'வாரிசு' - காத்திருந்து ரிலீஸ் தேதி மாற்றப்பட்டதா?

English summary

Directed by Vinod and produced by Boney Kapoor, the film starring actor Ajith is Thunivu''. While news spread that actor Ajith had gone to Cuddalore on the set of 'Thunivu', which is set to hit the screens across Tamil Nadu on the 11th, fans gathered and took selfies, and an unexpected twist happened.