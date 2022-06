ம்ஹும் முடியவே முடியாது! நடராஜர் கோவிலில் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு! ஒத்துழைக்காத தீட்சிதர்கள்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆய்வு மேற்கொண்ட இந்து சமய அறநிலையத் துறையினர் இன்றோடு ஆய்வை முடித்துக் கொண்ட நிலையில், நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்கவில்லை என ஆணையருக்கு அறிக்கை அளிக்க உள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலை தீட்சிதர்கள் கட்டுப்பாட்டில் நிர்வகிக்கலாம் என கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டிருந்தது. அதன்படி சுமார் 8 ஆண்டுகளாக உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி தீட்சிதர்களே அனைத்தையும் நிர்வகித்து வருகின்றனர்.

நேற்று மற்றும் இன்று அதாவது 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலின் கணக்கு வழக்குகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும், இதுகுறித்த ஆவணங்களை தர வேண்டும் என்றும் கோயில் தீட்சிதர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை தற்போது நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

The Department of hindu religious and charitable endowments which inspected the Chidambaram Natarajar Temple in Chidambaram today, has to submit a report to the Commissioner stating that the Natarajar Temple Diocese has not cooperated.