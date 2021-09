சொத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்திட நம்பி மனைவியை அனுப்பிய கணவன்: கொன்று எரித்த பெண் வீட்டார்

Cuddalore

oi-Velmurugan P

கடலூர்: சொத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்திட நம்பி மனைவியை கணவன் அனுப்பிய நிலையில், பெண் வீட்டார் கொன்று எரித்துவிட்ட சம்பவம் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கணவர் போலீசில் அளித்த புகாரின் பேரில் இளம்பெண்ணின் அண்ணனை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகிறார்கள்.

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அடுத்த வேப்பூர் அருகே ப.கொத்தனூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சன்னியாசி மகன் முனியன் (32) இவர் சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். அதே பகுதியை சேர்ந்த முனியன் மகள் அனிதா (31) இவர் சென்னையில் தனியார் மருந்தகத்தில் மருந்தாளுனராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

இவர்கள் இருவரும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தநிலையில் கடந்த ஆண்டு ( 14.09.2020) தேதி வீட்டுக்கு தெரியாமல் பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டு சென்னையில் தனியாக வீடு எடுத்து வசித்து வந்தனர்.

1 முதல் 8 வரை பள்ளிகள் திறப்பு - அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி சொன்னது இதுதான்

English summary

The incident took place in Virudhachalam area of Cuddalore district where a woman who came to sign a property bond was killed and burnt by her family.