டூட்டியில் அரசு மருத்துவர் இல்லாததால் கொரோனா நோயாளி பலியான சம்பவம்.. விசாரணைக்கு ஆட்சியர் உத்தரவு

Cuddalore

oi-Vishnupriya R

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பெண் ஒருவர் திடீரென மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்ட போது வார்டில் மருத்துவர் இல்லாததால் பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து ஆட்சியர் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தற்போது சரிந்து வருவதாக சுகாதாரத் துறையின் புள்ளி விவரங்கள் உணர்த்துகின்றன. சென்னை, கோவை, கடலூர், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ஈரோடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து காணப்பட்டது.

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் 16,637 பேர் கொரோனாவால் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள். நேற்று மட்டும் கொரோனாவுக்கு 25 பேர் பலியாகிவிட்டனர். இதன் மூலம் கொரோனாவால் பலியானோரின் எண்ணிக்கை 35,707 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

Corona patient dies of breathelessness in Cuddalore as there was no duty doctor in the ward. District Collector orders for inquiry.