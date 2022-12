வெளியே பூட்டு.. உள்ளே வகுப்புகள்.. கடலூரில் அரையாண்டு விடுமுறையிலும் செயல்படும் பள்ளிகள்.. விதிமீறல்

Cuddalore

oi-Jackson Singh

கடலூர்: அரையாண்டுத் தேர்வு விடுமுறையின் போது எந்த சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தக்கூடாது என அரசு உத்தரவிட்ட போதிலும், அதையும் மீறி கடலூரில் உள்ள பெரும்பாலான தனியார் மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளிகளில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடைபெறுவது தெரியவந்துள்ளது.

இதனால் எந்த இடைவெளியும் இல்லாமல் மாணவர்கள் தொடர்ந்து படித்து வருவதால் அவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள் என பெற்றோர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க, அரசாங்கம் இவ்வளவு கண்டிப்புடன் கூறிய பிறகும் அதை மதிக்காமல் வகுப்புகள் நடத்தும் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Despite the government's order that no special classes should be held during the half-yearly examination holidays, it has been revealed that special classes are being held in most of the private and government-aided schools in Cuddalore despite that.