"சிலரின் சூழ்ச்சி.." தமிழையும், ஆன்மீகத்தையும் பிரிக்க ரகசிய முயற்சி! ஆளுநர் தமிழிசை பரபர

Cuddalore

oi-Vigneshkumar

கடலூர்: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் இறைவழிபாடு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சில பரபர கருத்துகளைத் தெரிவித்து உள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலுக்குத் தெலுங்கான ஆளுநரும், புதுச்சேரி மாநில துணை நிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வருகை தந்தார்.

அவரை தீட்சிதர்கள் பொன்னாடை மற்றும் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர். அதைத் தொடர்ந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜனை அவர் கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்றார்.

புதிய கல்விக் கொள்கை அமல்படுத்தப்படும்.. சிலர் எதிர்க்க இதுதான் காரணம்.. தமிழிசை செளந்தரராஜன் பரபர!

English summary

Temples will help us to achieve inner peace says Tamilisai Soundararajan: Puducheery governor Tamilisai Soundararajan blames few are trying to split tamil and spirituality.