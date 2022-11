ஒட்டடை அறை! ஸ்டேசனில் பெண் எஸ்ஐக்கு ’டார்ச்சர்’! ஆய்வாளருக்கு எதிராக பறந்த புகார்! கலகலத்த கடலூர்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே ஆலடி காவல் பெண் உதவி ஆய்வாளருக்கு டார்ச்சர் கொடுத்த இன்ஸ்பெக்டரை விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது காவல்துறை வட்டாரத்தில் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே உள்ள நெய்வேலி உட்கோட்டம் நெய்வேலி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக இருந்து வரும் ஆதி. இவர் கடந்த நான்கு மாதத்திற்கு முன்பு விருத்தாசலம் உட்கோட்டம் ஆலடி காவல் நிலையத்தில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வந்தார்.

அப்போது அங்கு இன்ஸ்பெக்டராக பணிந்து வருகிற விஜயகுமார் ஆதியை திட்டுவதும் இரட்டை அர்த்தங்களில் பேசுவதுமாக இருந்து வருவதாக உதவி ஆய்வாளர் ஆதி சென்னை தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

English summary

The High Court has ordered to investigate the inspector who gave torture to a female assistant inspector of Aladi police near Vrudhachalam in Cuddalore district, which has created a lot of shocks in the police area.