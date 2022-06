நடராஜர் கோவிலில் ஆய்வு.. ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிய அறநிலையத்துறை குழு..இன்றாவது கணக்கு கிடைக்குமா?

Cuddalore

சிதம்பரம்: நடராஜர் கோவிலில் இன்றும் ஆய்வு நடைபெறும் என அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் 2வது நாளாக அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் இன்று ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர். அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய மறுப்பு தெரிவித்து நேற்று தீட்சிதர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக இந்த குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளதால் ஒத்துழைக்க முடியாது எனவும், சட்டப்படி குழு அமைக்கப்பட்டால் அதற்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்போம் எனவும் தீட்சிதர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் தீட்சிதர்கள் நிர்வாகம் செய்து வருகின்றனர். இங்கு கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு வந்தது. இதுகுறித்து அரசுக்கு புகார்கள் சென்றது. குறிப்பாக கனகசபை மீது ஏறி சாமி தரிசனம் செய்ய சென்ற சக தீட்சிதரை தாக்கியது, ஆதிதிராவிட பெண் ஒருவரை சாதி பெயரை சொல்லி திட்டியது, கணக்குவழக்குகளில் முறைகேடு என பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தது. இதுகுறித்து தீட்சிதர்கள் மீது சிதம்பரம் நகர காவல் நிலையத்தில் 2 வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டன.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்-உ.பி.பாணியில் தமிழக அரசு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர சி.பி.எம் வலியுறுத்தல்

Chidambaram Natarajar temple will still be inspected today, according to Treasury officials. Chidambaram Natarajar temple is to be inspected by the treasury officials for the 2nd day today. Dixit was involved in a heated argument yesterday when officials refused to investigate.