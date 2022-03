வேளாண் பட்ஜெட் 22 : எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர் செல்வத்தின் முக்கிய தகவல்

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றும் வகையில் வேளாண் பட்ஜெட் அமையும் எனவும், திமுகவின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவடைவதற்குள் தமிழகத்தில் பசுமைப்புரட்சி ஏற்படும் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

வேளாண்மைக்கான தனி பட்ஜெட் தயாரிப்பது தொடர்பாக கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்ட விவசாயிகளுடனான கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் கடலூர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.

பின்னர் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் அளித்த பேட்டியில் பேசும்போது, "வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டம் விவசாயிகளின் கருத்துகளை கேட்டு வேளாண்மை பட்ஜெட் தயாரிக்க வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.

English summary

Minister MRK Panneerselvam has said that the agriculture budget will meet the expectations of the farmers and that the Green Revolution will take place in Tamil Nadu before the end of the DMK's 5 year rule.