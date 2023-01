’A' நிறுவனத்துடன் அமைச்சர்கள் கூட்டு! அண்ணாமலை எடப்பாடி ஏன் வரலை! கடலூரில் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

Cuddalore

கடலூர் : கொங்கும் இதுவும் வேறு வேறு மண்ணா?.அங்குள்ள மக்களும், இங்குள்ள மக்களும் வேறா? இதுவும் விவசாய நிலம்தான், இங்கும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்களே? என கடலூரில் என்.எல்.சி. நிறுவனத்திற்கெதிராக நடைபயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டத்தில் 25000 ஏக்கர் விளை நிலங்களை என்எல்சி நிர்வாகம் கையகப்படுத்தும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக பாட்டாள் மக்கள் கட்சி சார்பில் இரண்டு நாள் எழுச்சி நடைபயணம் நடத்தப்படுகிறது.

மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளீல் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்பி, வாணதிராயபுரம் கிராமத்தில் மக்களிடையே நோட்டீஸ் கொடுத்து. என்.எல்.சி. குறித்துப் பேசினார்.

2025ல் தனியார் வசமாகும் என்எல்சி.. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு சொன்ன தகவல்.. அன்புமணி பேச்சு!

