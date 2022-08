'டிமிக்கி கொடுக்க முயன்ற காதலன்' விஷம் குடித்து காதலனை கரம்பிடித்த காதலி. . கடலூரில் நெகிழ்ச்சி!

Cuddalore

oi-Mani Singh S

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் காதலித்துவிட்டு ஏமாற்ற முயன்ற காதலனை விஷம் குடித்து மரணத்தின் இறுதி வரை சென்று காதலி கரம்பிடித்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலம் அருகே காமராஜ் நகர் பகுதியை சேர்ந்த பெண் ஆரோக்கிய ஷாலினி.

இவரும் துரவலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அருள்ராஜ் என்ற இளைஞரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். அடிக்கடி செல்போனில் இருவரும் பேசி வந்தனர்.

English summary

An incident in Vrudhachalam, Cuddalore district, where the lover who tried to cheat after falling in love with her, drank poison and went to the end of her life, held her hand in her arms.