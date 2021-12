இந்தியாவில் 161 பேர் ஓமிக்ரானால் பாதிப்பு... 80% பேருக்கு அறிகுறிகள் இல்லை - மன்சுக் மாண்டவியா

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 161 பேரில் 80 சதவிகிதம் பேருக்கு அறிகுறிகள் இல்லை என்று மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார். 13 சதவிகிதம் பேருக்கு லேசான அறிகுறிகள் தென்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவில் உருவான ஓமைக்ரான் என்ற புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இந்தியாவில் 12 மாநிலங்களில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மிக அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் 54 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா ராஜ்யசபாவில் பேசிய போது, உலகில் பரவி வரும் ஒமைக்ரான் வைரஸ் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவில் புதிய வகை வைரஸ் பரவலை மிகவும் உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறோம் என்று கூறினார்.

Eighty per cent of the 161 people infected with Omicron in India are asymptomatic, union health minister Mansukh Mandaviya told parliament. He said 13 percent had mild symptoms.