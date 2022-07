ஜூலை 22ல் காவிரி ஆணையக் கூட்டம்.. மேகதாது குறித்து விவாதம்!

Delhi

டெல்லி: காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் 16வது கூட்டம் வரும் ஜூலை 22ம் தேதி நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் புதிதாக அணையைக் கட்ட கர்நாடகா அரசு தொடர்ந்து முயன்று வருகிறது.இந்த அணை மட்டும் கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பல லட்ச விவசாயிகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவார்கள் என தமிழக அரசு கூறி வருகிறது. காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டம் ஜூலை 22ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்தக் கூட்டத்தில் மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்க தமிழக அரசு தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக வழக்கு தொடுத்துள்ளது.

The Cauvery Management Commission meeting is scheduled to be held on July 22. The Cauvery Management Commission meeting was originally scheduled to be held on June 17. It was later postponed to June 23. After this, the meeting was adjourned for the 3rd time and is scheduled to be held on July 22.