75வது சுதந்திர நாள்.. இனி இரவிலும் தேசியக்கொடி பட்டொளி வீசி பறக்கலாம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வீடுகளில் பொதுமக்கள் தேசியக்கொடியை பகலில் மட்டுமல்லாது இரவிலும் பறக்க விடலாம் எனவும் எந்திரத்தால் செய்த தேசியக்கொடியை ஏற்றவும் பாலியஸ்டர் தேசியக்கொடியை பயன்படுத்தி வீடுகளில் கொடியேற்றலாம் எனவும் மத்திய அரச அனுமதி அளித்துள்ளது.

நமது தேசியக்கொடியை சூரிய உதயத்தில் இருந்து பறக்க விடலாம், சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்பாக இறக்கி விட வேண்டும். இதுதான் சட்ட நடைமுறை. ஆனால் இப்போது இதில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நம் நாடு விடுதலை அடைந்ததை கொண்டாடும் வகையிலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், 75ஆவது சுதந்திர தின விழா, நடப்பாண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இது பவள ஆண்டு என்பதால், கோலாகலமாக கொண்டாட மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றன. 'ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' என்ற பெயரில் மத்திய அரசு இதனை கொண்டாடி வருகிறது.

English summary

The central government has given permission to fly the national flag at home not only during the day but also at night, and the machine-made national flag can be hoisted using the polyester national flag at home.