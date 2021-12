திடீர் ஏற்றம்.. இந்தியாவில் ஒரே நாளில் கொரோனா கேஸ்கள் 44% உயர்வு.. 781 பேருக்கு ஓமிக்ரான்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் கேஸ்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதுவரை நாட்டில் 781 பேருக்கு ஓமிக்ரான் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த நவ. 27ஆம் தேதி தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் உருமாறிய கொரோனா உலகை அப்படியே தலைகீழாகப் புரட்டிப் போட்டுவிட்டது.

மெல்ல இயல்பு நிலையை நோக்கித் திரும்பிய உலகை, மீண்டும் லாக்டவுன் படலத்தில் தள்ளிவிட்டது இந்த ஓமிக்ரான். உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் கேஸ்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

Number of Omicron cases in India has reached 781. The variant first detected in South Africa has spread to 21 states in the country.